Стрельба на севере Лондона: пострадали три человека
Трое мужчин получили ранения в результате стрельбы на севере Лондона. Пострадавшие были доставлены в больницу северного Лондона.
Об этом сообщило издание Exspress.
Читайте также: Ограбление инкассаторов под Киевом: преступники украли значительную сумму
В службе полиции Лондона отметили, что инцидент произошел 17 ноября около 18:00 по местному времени в районе Энфилд. Полиция начала расследование.
Мы услышали неистовый шум и увидели, как парень бежит в магазин неподалеку. Это было прямо перед нашим магазином. Я услышал, как он просил вызвать "скорую помощь",
– сообщил один из очевидцев инцидента.
В результате стрельбы ранения получили трое мужчин
Квартал в котором произошла стрельба заблокировано работниками полиции.
Издание отметило, что примерно 122 человека были убиты в Лондоне в течение года в подобных инцидентах.