Стрельба на севере Лондона: пострадали три человека

Трое мужчин получили ранения в результате стрельбы на севере Лондона. Пострадавшие были доставлены в больницу северного Лондона.

Об этом сообщило издание Exspress.

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В службе полиции Лондона отметили, что инцидент произошел 17 ноября около 18:00 по местному времени в районе Энфилд. Полиция начала расследование.

Мы услышали неистовый шум и увидели, как парень бежит в магазин неподалеку. Это было прямо перед нашим магазином. Я услышал, как он просил вызвать "скорую помощь",

– сообщил один из очевидцев инцидента.



В результате стрельбы ранения получили трое мужчин

Квартал в котором произошла стрельба заблокировано работниками полиции.

Издание отметило, что примерно 122 человека были убиты в Лондоне в течение года в подобных инцидентах.