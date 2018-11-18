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      Стрілянина на півночі Лондона: постраждали три людини

      32 Читать новость на русском
      Стрілянина у Лондоні
      Стрілянина у Лондоні / express

      Троє чоловіків отримали поранення внаслідок стрілянини на півночі Лондона. Постраждалі були доправлені в лікарню північного Лондона.

      Про це повідомило видання Exspress.

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      У службі поліції Лондона зауважили, що інцидент стався 17 листопада близько 18:00 за місцевим часом у районі Енфілд. Поліція почала розслідування.

      Ми почули шалений шум і побачили, як хлопець біжить до магазину неподалік. Це було прямо перед нашим магазином. Я почув, як він просив зателефонувати до "швидкої допомоги",
      – повідомив один з очевидців інциденту.

      Лондон, кримінальні новини, стрілянина
      Внаслідок стрілянини поранення отримали троє чоловіків

      Квартал в якому сталася стрілянина заблоковано працівниками поліції.

      Видання зауважило, що приблизно 122 людини були вбиті у Лондоні протягом року у подібних інцидентах.

      Теги: Великобританія Лондон Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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