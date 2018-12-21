Стрельба в центре Вены: два человека ранены
В центре Вены, рядом с рестораном Figlmüller произошла стрельба. Полиция сообщила, что в результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения, впоследствии один из них погиб.
Об этом сообщил телеканал OE24.
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Представители правоохранительных органов сообщили, что на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции и скорая помощь.
Отмечается, что пострадавшие получили серьезные ранения. Мужчина, который открыл стрельбу, скрылся с места преступления, его разыскивают.
Как сообщает Громадське, пока правоохранители перекрыли несколько кварталов, летают вертолеты.
По предварительным данным, один из пострадавших в результате тяжелых ранений погиб, другой – госпитализирован, передает Кurier.
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