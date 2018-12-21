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      Стрельба в центре Вены: два человека ранены

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      В центре Вены произошла перестрелка
      В центре Вены произошла перестрелка / Скриншот

      В центре Вены, рядом с рестораном Figlmüller произошла стрельба. Полиция сообщила, что в результате инцидента два человека получили огнестрельные ранения, впоследствии один из них погиб.

      Об этом сообщил телеканал OE24.

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      Представители правоохранительных органов сообщили, что на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции и скорая помощь.

      Отмечается, что пострадавшие получили серьезные ранения. Мужчина, который открыл стрельбу, скрылся с места преступления, его разыскивают.

      Как сообщает Громадське, пока правоохранители перекрыли несколько кварталов, летают вертолеты.

      По предварительным данным, один из пострадавших в результате тяжелых ранений погиб, другой – госпитализирован, передает Кurier.

       

      Источник: 24 Канал
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