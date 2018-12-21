Стрілянина у центрі Відня: двоє людей поранено
У центрі Відня, поряд з рестораном Figlmüller сталася стрілянина. Поліція повідомила, що внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення, згодом один з них загинув.
Про це повідомив телеканал OE24.
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Представники правоохоронних органів повідомили, що на місце події прибули декілька нарядів поліції і швидка допомога.
Зазначається, що потерпілі отримали серйозні поранення. Чоловік, який відкрив стрілянину, зник з місця злочину, його розшукують.
Як повідомляє Громадське, наразі правоохоронці перекрили кілька кварталів, літають гелікоптери.
За попередніми даними, один з потерпілих внаслідок важких поранень загинув, іншого – госпіталізували, передає Кurier.
Джерело: 24 Канал
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