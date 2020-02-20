Стрельба в немецких кальянных: нападавшего и его мать нашли мертвыми
Вечером 19 февраля в двух кальянных в Германии произошла стрельба. Нападавший отправился в один бар, где расстрелял посетителей, а затем на авто поехал к другой, где сделал то же. Его тело нашли в собственном доме рядом с мертвой 72-летней матерью.
Нападения произошли в городе Ханау, он расположен неподалеку Франкфурта в Германии. В результате нападения погибли 9 посетителей баров, сообщает CNN со ссылкой на министра внутренних дел региона Гессен Питера Беута.
Первые факты: В немецком городе Ханау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв
Рядом с телом нападавшего в доме нашли мертвой его 72-летнюю мать. Власти считают, что подозреваемый, 43-летний мужчина, вернулся домой после нападения, застрелил мать и покончил с собой. В доме найдено огнестрельное оружие. Сейчас идет проверка, с него ли были застрелены случайные посетители кальянных.
Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированную поездку в город Галле после нападения и выразила соболезнования семьям погибших.
Что известно о нападавшем и его мотиве
Мужчина, который расстрелял людей в городе Ханау, вероятно, 43-летний гражданин Германии. Издание RTL пишет, что это Тобиас Р. из Ханау.
Перед нападением мужчина записал видео / скриншоты RTL
Перед нападением он написал видео с объяснением своих действий. Однако пока эти кадры изъяли с Youtube.
Мужчина с Ханау записал видео перед нападением:
В качестве мотива преступника рассматривается ксенофобия. В двух кальянных, в которые с оружием и мотивом убийства пришел человек, часто отдыхали этнические курды.
Генеральный прокурор взял на себя расследование – нападавшего подозревают в терроризме.
Главное о нападениях в Ханау
- Вечером 19 февраля в двух кальянных произошла стрельба.
- Из-за нападения погибли 11 человек: 9 посетителей двух баров, нападающий и его мать.
- Еще 5 человек ранены и находятся в тяжелом состоянии.
- С одного бара к другому стрелок передвигался на собственном авто.
- Благодаря камерам наблюдения полиции быстро удалось найти нападающего.
- Перед совершенным человек записал видео с объяснением своих действий и разместил его в Youtube.