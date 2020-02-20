Стрельба в немецких кальянных: нападавшего и его мать нашли мертвыми

Вечером 19 февраля в двух кальянных в Германии произошла стрельба. Нападавший отправился в один бар, где расстрелял посетителей, а затем на авто поехал к другой, где сделал то же. Его тело нашли в собственном доме рядом с мертвой 72-летней матерью.

Нападения произошли в городе Ханау, он расположен неподалеку Франкфурта в Германии. В результате нападения погибли 9 посетителей баров, сообщает CNN со ссылкой на министра внутренних дел региона Гессен Питера Беута.

Первые факты: В немецком городе Ханау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв

Рядом с телом нападавшего в доме нашли мертвой его 72-летнюю мать. Власти считают, что подозреваемый, 43-летний мужчина, вернулся домой после нападения, застрелил мать и покончил с собой. В доме найдено огнестрельное оружие. Сейчас идет проверка, с него ли были застрелены случайные посетители кальянных.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированную поездку в город Галле после нападения и выразила соболезнования семьям погибших.

Что известно о нападавшем и его мотиве

Мужчина, который расстрелял людей в городе Ханау, вероятно, 43-летний гражданин Германии. Издание RTL пишет, что это Тобиас Р. из Ханау.



Перед нападением мужчина записал видео / скриншоты RTL

Перед нападением он написал видео с объяснением своих действий. Однако пока эти кадры изъяли с Youtube.

Мужчина с Ханау записал видео перед нападением:

В качестве мотива преступника рассматривается ксенофобия. В двух кальянных, в которые с оружием и мотивом убийства пришел человек, часто отдыхали этнические курды.

Генеральный прокурор взял на себя расследование – нападавшего подозревают в терроризме.

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