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      Стрілянина у німецьких кальянних: нападника і його матір знайшли мертвими

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      У німецькому місті Ганау внаслідок нападу загинули 9 людей / RTL

      Увечері 19 лютого у двох кальянних в Німеччині сталася стрілянина. Нападник вирушив до одного бару, де розстріляв відвідувачів, а потім на авто поїхав до іншого, де зробив те саме. Його тіло знайшли у власному помешканні поруч із мертвою 72-річною матір’ю.

      Напади сталися у місті Ганау, воно розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині. В результаті нападу загинули 9 відвідувачів барів, повідомляє CNN з посиланням на міністра внутрішніх справ регіону Гессен Пітера Беута.

      Перші факти: У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв

      Поруч із тілом нападника у домі знайшли мертвою його 72-річну матір. Влада вважає, що підозрюваний, 43-річний чоловік, повернувся додому після нападу, застрелив матір і вчинив самогубство. У помешканні знайдена вогнепальна зброя. Наразі триває перевірка, чи саме з неї були застрелені випадкові відвідувачі кальянних.

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала заплановану поїздку в місто Галле після нападу і висловила співчуття сім'ям загиблих.

      Що відомо про нападника та його мотив

      Чоловік, який розстріляв людей у місті Ганау, імовірно, 43-річний громадянин Німеччини. Видання RTL пише, що це Тобіас Р. з Ганау. Перед нападом він написав відео з поясненням своїх дій. Однак наразі ці кадри вилучили з Youtube.


      Перед нападом чоловік записав відео / скриншот RTL

      Як мотив злочинця розглядається ксенофобія. У двох кальянних, в які зі зброєю та мотивом вбивства прийшов чоловік, часто відпочивали етнічні курди.

      Генеральний прокурор взяв на себе розслідування – нападника підозрюють в тероризмі.

      Головне про напади в Ганау

      • Увечері 19 лютого у двох кальянних сталася стрілянина.
      • Через напад загинули 11 людей: 9 відвідувачів двох барів, нападник і його мати.
      • Ще 5 людей поранені й перебувають у важкому стані.
      • З одого бару до іншого стрілець пересувався на власному авто.
      • Завдяки камерам спостереження поліції швидко вдалося знайти нападника.
      • Перед скоєним чоловік записав відео з поясненням своїх дій та розмістив його у Youtube.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви
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