Стрілянина у німецьких кальянних: нападника і його матір знайшли мертвими

Увечері 19 лютого у двох кальянних в Німеччині сталася стрілянина. Нападник вирушив до одного бару, де розстріляв відвідувачів, а потім на авто поїхав до іншого, де зробив те саме. Його тіло знайшли у власному помешканні поруч із мертвою 72-річною матір’ю.

Напади сталися у місті Ганау, воно розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині. В результаті нападу загинули 9 відвідувачів барів, повідомляє CNN з посиланням на міністра внутрішніх справ регіону Гессен Пітера Беута.

Перші факти: У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв

Поруч із тілом нападника у домі знайшли мертвою його 72-річну матір. Влада вважає, що підозрюваний, 43-річний чоловік, повернувся додому після нападу, застрелив матір і вчинив самогубство. У помешканні знайдена вогнепальна зброя. Наразі триває перевірка, чи саме з неї були застрелені випадкові відвідувачі кальянних.

#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2 — Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала заплановану поїздку в місто Галле після нападу і висловила співчуття сім'ям загиблих.

Що відомо про нападника та його мотив

Чоловік, який розстріляв людей у місті Ганау, імовірно, 43-річний громадянин Німеччини. Видання RTL пише, що це Тобіас Р. з Ганау. Перед нападом він написав відео з поясненням своїх дій. Однак наразі ці кадри вилучили з Youtube.



Перед нападом чоловік записав відео / скриншот RTL

Як мотив злочинця розглядається ксенофобія. У двох кальянних, в які зі зброєю та мотивом вбивства прийшов чоловік, часто відпочивали етнічні курди.

Генеральний прокурор взяв на себе розслідування – нападника підозрюють в тероризмі.

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