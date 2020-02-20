Стрілянина у німецьких кальянних: нападника і його матір знайшли мертвими
Увечері 19 лютого у двох кальянних в Німеччині сталася стрілянина. Нападник вирушив до одного бару, де розстріляв відвідувачів, а потім на авто поїхав до іншого, де зробив те саме. Його тіло знайшли у власному помешканні поруч із мертвою 72-річною матір’ю.
Напади сталися у місті Ганау, воно розташоване неподалік Франкфурта у Німеччині. В результаті нападу загинули 9 відвідувачів барів, повідомляє CNN з посиланням на міністра внутрішніх справ регіону Гессен Пітера Беута.
Перші факти: У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв
Поруч із тілом нападника у домі знайшли мертвою його 72-річну матір. Влада вважає, що підозрюваний, 43-річний чоловік, повернувся додому після нападу, застрелив матір і вчинив самогубство. У помешканні знайдена вогнепальна зброя. Наразі триває перевірка, чи саме з неї були застрелені випадкові відвідувачі кальянних.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала заплановану поїздку в місто Галле після нападу і висловила співчуття сім'ям загиблих.
Що відомо про нападника та його мотив
Чоловік, який розстріляв людей у місті Ганау, імовірно, 43-річний громадянин Німеччини. Видання RTL пише, що це Тобіас Р. з Ганау. Перед нападом він написав відео з поясненням своїх дій. Однак наразі ці кадри вилучили з Youtube.
Перед нападом чоловік записав відео / скриншот RTL
Як мотив злочинця розглядається ксенофобія. У двох кальянних, в які зі зброєю та мотивом вбивства прийшов чоловік, часто відпочивали етнічні курди.
Генеральний прокурор взяв на себе розслідування – нападника підозрюють в тероризмі.
Головне про напади в Ганау
- Увечері 19 лютого у двох кальянних сталася стрілянина.
- Через напад загинули 11 людей: 9 відвідувачів двох барів, нападник і його мати.
- Ще 5 людей поранені й перебувають у важкому стані.
- З одого бару до іншого стрілець пересувався на власному авто.
- Завдяки камерам спостереження поліції швидко вдалося знайти нападника.
- Перед скоєним чоловік записав відео з поясненням своїх дій та розмістив його у Youtube.