Стрельба в Харькове: появились фото предполагаемого киллера, который взорвал себя

После перестрелки в Харькове в соцсетях появились фото предполагаемого мертвого киллера, который взорвал себя на вокзале. Он был одним из 2 мужчин, которые стреляли по еще 2 мужчинам на улице Клочковской 25 октября.

Человеком, который взорвал себя на вокзале в Харькове, оказался 47-летний Алексей Титов. Он – уроженец сегодня оккупированной Горловки Донецкой области.

"Он пытался бросить гранату в патрульных. Начал доставать ее и бросил в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по пути, зайти на платформу и прыгнуть в электричку", – сообщает 057.ua со ссылкой на источник.

Кроме самого подрывника, в результате взрыва никто не пострадал.

Погибший – один из участников перестрелки на улице Клочковской, подтвердил глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко.

"Его преследовала полиция, он был ранен, достал гранату и взорвал себя", – заявил Сокуренко.

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