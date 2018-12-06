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      Стрельба в Киеве: выяснились новые детали инцидента

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      В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева неизвестные устроили перестрелку возле супермаркета на улице Сурикова. После инцидента его участники скрылись с места происшествия.

      40-летнего водителя автомобиля Nissan Тараса ранили в правую ногу. По его словам, нападавшие стреляли из травматического оружия.

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      В результате обстрела пострадала и машина: повреждено боковое пассажирское и заднее стекло. Авто зарегистрировано на 57-летнюю Людмилу Сову.

      стрілянина у Києві
      Машина пострадавшего

      По данным правоохранителей, неизвестные в масках, которые стреляли возле "Мегамаркета", находятся в автомобиле Volvo. Ранее 24 канал сообщал, что разыскиваемое авто имеет характерные приметы: под передним бампером серебристая вставка и установлены противотуманные фары.

      стрілянина у Києві
      Стрельба в Киеве

      Выяснилось, что номера этого авто принадлежат 32-летнему жителю Буче Максиму Полюховичу. И в полиции предположили, что номерные знаки подменили: есть очевидцы, которые якобы видели, как их "переодевали".

      По словам пострадавшего, нападавшие украли у него 50 тысяч евро.

      Напомним, инцидент уже прокомментировали в полиции Киева. Правоохранители отметили, что разыскивают черный автомобиль Volvo XC90 с номерными знаками АІ3348НК.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Полиция Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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