Стрельба в Киеве: выяснились новые детали инцидента

В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева неизвестные устроили перестрелку возле супермаркета на улице Сурикова. После инцидента его участники скрылись с места происшествия.

40-летнего водителя автомобиля Nissan Тараса ранили в правую ногу. По его словам, нападавшие стреляли из травматического оружия.

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В результате обстрела пострадала и машина: повреждено боковое пассажирское и заднее стекло. Авто зарегистрировано на 57-летнюю Людмилу Сову.



Машина пострадавшего

По данным правоохранителей, неизвестные в масках, которые стреляли возле "Мегамаркета", находятся в автомобиле Volvo. Ранее 24 канал сообщал, что разыскиваемое авто имеет характерные приметы: под передним бампером серебристая вставка и установлены противотуманные фары.



Стрельба в Киеве

Выяснилось, что номера этого авто принадлежат 32-летнему жителю Буче Максиму Полюховичу. И в полиции предположили, что номерные знаки подменили: есть очевидцы, которые якобы видели, как их "переодевали".

По словам пострадавшего, нападавшие украли у него 50 тысяч евро.

Напомним, инцидент уже прокомментировали в полиции Киева. Правоохранители отметили, что разыскивают черный автомобиль Volvo XC90 с номерными знаками АІ3348НК.