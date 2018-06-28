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22:53, 26 июня
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Стрельба в редакции газеты в штате Мэриленд: много раненых

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По неподтвержденной информации, 4 человека в результате стрельбы погибли
По неподтвержденной информации, 4 человека в результате стрельбы погибли / baltimoresun.com

Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис, который расположен в штате Мэриленд. По неподтвержденной информации, 4 человека в результате стрельбы погибли.

Об этом информирует AP.

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В издании указано, что о стрельбе в редакции газеты сообщил один из журналистов.

Как сообщают в CBS News по информации своих двух источников, из-за стрельбы погибли 4 человека.

В свою очередь BBC News сообщает, что стрелка уже задержала полиция.

Американский журналист Фил Дэвис написал, что злоумышленник сначала выстрелил в стеклянную дверь офиса, а затем открыл огонь по нескольким сотрудникам редакции.

"Не могу сказать ничего больше и не хочу объявлять кого-то мертвым, но дела плохи", – отметил он.

 

Теги: Жертвы Оружие журналисты Новости США
Источник: 24 Канал
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