Стрельба в редакции газеты в штате Мэриленд: много раненых
Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис, который расположен в штате Мэриленд. По неподтвержденной информации, 4 человека в результате стрельбы погибли.
Об этом информирует AP.
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В издании указано, что о стрельбе в редакции газеты сообщил один из журналистов.
Как сообщают в CBS News по информации своих двух источников, из-за стрельбы погибли 4 человека.
В свою очередь BBC News сообщает, что стрелка уже задержала полиция.
Американский журналист Фил Дэвис написал, что злоумышленник сначала выстрелил в стеклянную дверь офиса, а затем открыл огонь по нескольким сотрудникам редакции.
"Не могу сказать ничего больше и не хочу объявлять кого-то мертвым, но дела плохи", – отметил он.