Стрілянина у редакції газети в штаті Меріленд: багато поранених
Декілька людей отримали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини у редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс, що розташований у штаті Меріленд. За непідтвердженою інформацією, 4 людей внаслідок стрілянини загинули.
Про це інформує AP.
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У виданні вказано, що про постріли у редакції газети повідомив один із журналістів.
CBS News, опираючись на інформацію двох власних джерел, повідомляють, що через стрілянину загинули 4 осіб.
Своєю чергою, BBC News повідомляє, що стрільця вже затримала поліція.
Американський журналіст Філ Девіс написав, що зловмисник спочатку вистрілив у скляні двері офісу, а далі відкрив вогонь по декількох працівниках редакції.
"Не можу сказати нічого більше і не хочу оголошувати когось мертвим, але справи кепські", – зазначив він.