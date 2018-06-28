Стрілянина у редакції газети в штаті Меріленд: багато поранених

Декілька людей отримали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини у редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс, що розташований у штаті Меріленд. За непідтвердженою інформацією, 4 людей внаслідок стрілянини загинули.

Про це інформує AP.

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У виданні вказано, що про постріли у редакції газети повідомив один із журналістів.

CBS News, опираючись на інформацію двох власних джерел, повідомляють, що через стрілянину загинули 4 осіб.

Своєю чергою, BBC News повідомляє, що стрільця вже затримала поліція.

Американський журналіст Філ Девіс написав, що зловмисник спочатку вистрілив у скляні двері офісу, а далі відкрив вогонь по декількох працівниках редакції.

"Не можу сказати нічого більше і не хочу оголошувати когось мертвим, але справи кепські", – зазначив він.