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Стрельба в школе в Техасе: появилась информация о количестве жертв

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В результате стрельбы в школе городка Санта-Фе погибли от 8 до 10 лиц
В результате стрельбы в школе городка Санта-Фе погибли от 8 до 10 лиц / Полиция Техаса

В результате стрельбы, которая произошла в старшей школе американского городка Санта-Фе, штат Техас, погибли от 8 до 10 человек.

По словам местного шерифа, большинство погибших – учащиеся учебного заведения, передает BBC.

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Отмечается, что это самая смертельная стрельба в школе в течение последних трех месяцев – последний раз подобное случалось в феврале в Паркленде (штат Флорида), когда погибли 17 человек.

Также в полиции добавляют, что точное количество жертв пока остается неизвестным, вместо этого утверждают, что погибло много людей.

Кроме того, местный шериф Эд Гонсалес в своем Twitter заметил, что был ранен еще один полицейский. Как утверждает он, уже одно лицо находится под стражей и еще одно задержали.

Эд Гонсалес подтвердил и то, что стрелок – ученик этой школы, пишет The Guardian.

Местные власти в свою очередь предполагает, что как на территории самой школы, так и в студгородке могут находиться взрывные устройства.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в школе американского городка Санта-Фе произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестный зашел в художественный класс и с предметом, похожим на ружье, начал стрелять в людей.

Теги: Образование Жертвы Криминальные новости Новости США
Источник: 24 Канал
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