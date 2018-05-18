Стрельба в школе в Техасе: появилась информация о количестве жертв

В результате стрельбы, которая произошла в старшей школе американского городка Санта-Фе, штат Техас, погибли от 8 до 10 человек.

По словам местного шерифа, большинство погибших – учащиеся учебного заведения, передает BBC.

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Отмечается, что это самая смертельная стрельба в школе в течение последних трех месяцев – последний раз подобное случалось в феврале в Паркленде (штат Флорида), когда погибли 17 человек.



Также в полиции добавляют, что точное количество жертв пока остается неизвестным, вместо этого утверждают, что погибло много людей.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 May 2018

Кроме того, местный шериф Эд Гонсалес в своем Twitter заметил, что был ранен еще один полицейский. Как утверждает он, уже одно лицо находится под стражей и еще одно задержали.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 May 2018

Эд Гонсалес подтвердил и то, что стрелок – ученик этой школы, пишет The Guardian.



Местные власти в свою очередь предполагает, что как на территории самой школы, так и в студгородке могут находиться взрывные устройства.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в школе американского городка Санта-Фе произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестный зашел в художественный класс и с предметом, похожим на ружье, начал стрелять в людей.