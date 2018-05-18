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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Стрілянина у школі в Техасі: з'явилася інформація про кількість жертв

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Внаслідок стрілянини у школі містечка Санта-Фе загинули від 8 до осіб
Внаслідок стрілянини у школі містечка Санта-Фе загинули від 8 до осіб / Поліція Техасу

Внаслідок стрілянини, яка трапилась у старшій школі американського містечка Санта-Фе, що у штаті Техас, загинули від 8 до 10 осіб.

За словами місцевого шерифа, більшість загиблих – учні навчального закладу, передає BBC.

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Зазначається, що це найсмертельніша стрілянина у школі упродовж останніх трьох місяців – востаннє подібне траплялося у лютому в Паркленді (штат Флорида), коли загинули 17 осіб.

Також у поліції додають, що точна кількість жертв наразі залишається невідомою, натомість стверджують, що загинуло багато людей.

Крім того, місцевий шериф Ед Гонсалес у своєму Twitter зауважив, що було поранено ще одного поліцейського. Як стверджує він, вже одна особа перебуває під вартою та ще одну затримали.

Ед Гонсалес підтвердив і те, що стрілець – учень цієї школи, пише The Guardian.

Місцева влада своєю чергою припускає, що як на території самої школи, так і у студмістечку можуть перебувати вибухові пристрої.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у школі американського містечка Санта-Фе сталася стрілянина. За словами очевидців, невідомий зайшов до мистецького класу та з предмету, схожого на рушницю, почав стріляти у людей.

Теги: Новини США Кримінальні новини Жертви Освіта
Джерело: 24 Канал
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