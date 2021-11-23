В больших городах, таких как Анкара и Стамбул, тысячи граждан Турции вышли на улицы. Многочисленные видео пикетов в короткие сроки распространились по социальным сетям.

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Оппозиционная Народно-республиканская партия обвинила в стремительном падении национальной валюты действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который у власти с 2003 года.

Такой катастрофы в истории республики не было,

– сказал лидер политсилы Кемаль Кылычдароглу.

В то же время, в городе Батикент вблизи турецкой столицы протестующие скандировали лозунги "Отставка Тайипа (президента Реджепа Тайипа Эрдогана – 24 канал)" и "правительство в отставку".

Обратите внимание! По состоянию на вечер 23 ноября за доллар придется выложить 13,44 лиры.