У великих містах, таких як Анкара та Стамбул, тисячі громадян Туреччини вийшли на вулиці. Численні відео пікетів у короткий термін поширилися соціальними мережами.
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Опозиційна Народно-республіканська партія звинуватила у стрімкому падінні національної валюти чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана, який при владі з 2003 року.
Такої катастрофи в історії республіки не було,
– сказав лідер політсили Кемаль Кілічдароглу.
Водночас у місті Батикент поблизу турецької столиці протестувальники скандували гасла "Відставка Тайїпа (президента Реджепа Тайїпа Ердогана – 24 канал)" та "уряд у відставку".