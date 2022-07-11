В частности, они обсудят, будет ли отвечать на такие активные атаки российский диктатор путин, ведь эти удары являются причиной огромных потерь оккупантов в войне против Украины. Кроме того, они пообщаются и о реакции США.
К теме HIMARS стали окончательным гвоздем в гроб популярного мифа россиян
Трансляция разговора Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского начнется на ютубе 24 канала 11 июля в 19.30. Просмотреть стрим можно по ссылке.
Эксклюзивный стрим Цымбалюка и Пионтковского: смотрите видео
Последние новости о HIMARS на вооружении украинских военных
- Поздно вечером 10 июля во временно оккупированном Луганске раздались мощные взрывы – на военных складах оккупантов начали детонировать боекомплекты. Официальной информации о том, произошло ли это вследствие удара ВСУ, нет, однако депутат Алексей Гончаренко намекнул, что взрывы могут быть результатом работы HIMARS.
- Кроме того, вероятно, именно этими системами ВСУ в начале июля ударили по аэродрому во временно оккупированном Мелитополе, где размещалась военная база врага. В результате этой атаки было ликвидировано более 200 оккупантов, а еще 300 были ранены.
- Следует отметить, что все комплексы HIMARS, которые США передали Украине для борьбы с захватчиками целые и участвуют в боях. Об этом сообщили в Пентагоне в ответ на очередной фейк кремля о том, что российские военные уничтожили одну систему.