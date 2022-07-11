Зокрема, вони обговорять, чи відповідатиме на такі активні атаки російський диктатор путін, адже ці удари є причиною величезних втрат окупантів у війні проти України. Крім того, вони поспілкуються й про реакцію США.
До теми HIMARS стали остаточним цвяхом у домовину популярного міфу росіян
Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського розпочнеться на ютубі 24 каналу 11 липня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням.
Ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Останні новини про HIMARS на озброєнні українських військових
- Пізно ввечері 10 липня у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи – на військових складах окупантів почали детонувати боєкомплекти. Офіційної інформації про те, чи це сталося унаслідок удару ЗСУ немає, однак депутат Олексій Гончаренко натякнув, що вибухи можуть бути результатом роботи HIMARS.
- Крім того, ймовірно, саме цими системами ЗСУ на початку липня вдарили по аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі, де розташовувалася військова база ворога. Унаслідок цієї атаки було ліквідовано понад 200 окупантів, а ще 300 були поранені.
- Варто зауважити, що усі комплекси HIMARS, які США передали Україні для боротьби з загарбниками, цілі та беруть участь у боях. Про це повідомили у Пентагоні у відповідь на черговий фейк кремля про те, що російські військові знищили одну систему.