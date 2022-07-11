Зокрема, вони обговорять, чи відповідатиме на такі активні атаки російський диктатор путін, адже ці удари є причиною величезних втрат окупантів у війні проти України. Крім того, вони поспілкуються й про реакцію США.

До теми HIMARS стали остаточним цвяхом у домовину популярного міфу росіян

Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського розпочнеться на ютубі 24 каналу 11 липня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням.

Ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

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