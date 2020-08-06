Они помогают восстанавливать дома, создают молодежные платформы и обустраивают общественные пространства по всей Украине.

"Строим Украину вместе", сокращенно сокращенно – СУР, – волонтерский проект, который объединяет инициативных украинцев и развивает общины в разных уголках страны.

История проекта началась летом 2014 года, когда украинские военные освободили от российских наемников Краматорск. Активисты из Львова отправились на восток, чтобы помочь местному населению восстановить разрушенные войной дома. За два месяца волонтеры отстроили четверть сотни квартир. Столкнувшись во время работы с недоверием и стереотипами, поняли, что очень важно также разрушать барьеры между людьми.

Лучший способ узнать друг друга и установить доверительные отношения руководители СУР видели в совместной деятельности. Так родилась идея СУР-лагерей. Команда волонтеров из разных уголков Украины собирается в определенном населенном пункте и проводит вместе от одной до трех недель. В течение этого времени активисты должны реализовать определенный проект.

В начале СУР-лагеря организовывали преимущественно на Востоке – их участники помогали отстраивать жилье в прифронтовых городах. Но со временем организация расширила свою деятельность на всю Украину. СУР помогает делать ремонт семьям погибших или раненых воинов, переселенцам, а также многодетным семьям.

Волонтеры стремятся изменить к лучшему не только жизнь конкретной семьи, но и всего села или города. Участники СУР-лагерей помогают отстраивать или реорганизовывать заброшенные учреждения культуры, детские площадки, площади и скверы, рисуют муралы. Также помогают обустраивать центры, где может собираться и проводить различные мероприятия местная молодежь. Реализовывать проекты помогают международные организации и представители бизнеса. "Суровцы" не только работают вместе, но и отдыхают и путешествуют, открывая для себя страну.

Со временем проект перерос в мощное волонтерское движение, к которому присоединились около трех тысяч человек как из Украины, так и из-за рубежа. Активисты посетили более 60 населенных пунктов, помогли восстановили жилье более чем двум сотням семей и оборудовать более 50 общественных пространств.

"Если не я, то кто?". Эта фраза стала девизом проекта. Привлекая к акциям местных жителей, руководители СУРа стремятся формировать сообщества, которые чувствуют ответственность за село или город. И способны не только мечтать о лучшей Украине, а и строить ее своими руками уже сегодня.