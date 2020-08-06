Вони допомагають відновлювати будинки, створюють молодіжні платформи та облаштовують громадські простори по всій Україні.

"Будуємо Україну разом", скорочено – БУР, – волонтерський проєкт, який об'єднує ініціативних українців та розвиває громади у різних куточках країни.

Історія проєкту почалася влітку 2014 року, коли українські військові звільнили від російських найманців Краматорськ. Активісти зі Львова вирушили на схід, аби допомогти місцевому населенню відновити зруйновані війною будинки. За два місяці волонтери відбудували чверть сотні помешкань. Зіткнувшись під час роботи із недовірою та стереотипами, зрозуміли, що дуже важливо також руйнувати бар'єри між людьми.

Найкращий спосіб пізнати один одного та встановити довірливі стосунки керівники БУР вбачали у спільній діяльності. Так народилася ідея БУР-таборів. Команда волонтерів із різних куточків України збирається у певному населеному пункті і проводить разом від одного до трьох тижнів. Протягом цього часу активісти мають реалізувати певний проєкт.

На початку БУР-табори організовували переважно на Сході – їх учасники допомагали відбудовувати житло у прифронтових містах. Та згодом організація розширила свою діяльність на всю Україну. БУР допомагає робити ремонт родинам загиблих чи поранених воїнів, переселенцям, а також багатодітним сім'ям.

Волонтери прагнуть змінити на краще не тільки життя конкретної родини, а й усього села чи міста. Учасники БУР-таборів допомагають відбудовувати чи реорганізовувати занедбані заклади культури, дитячі майданчики, площі та сквери, малюють мурали. Також допомагають облаштовувати центри, де може збиратися та проводити різні заходи місцева молодь. Реалізовувати проєкти допомагають міжнародні організації та представники бізнесу. "Бурівці" не тільки працюють разом, а й відпочивають та подорожують, відкриваючи для себе країну.

З часом проєкт переріс у потужний волонтерський рух, до якого долучилися близько трьох тисяч людей як з України, так і з-за кордону. Активісти відвідали понад 60 населених пунктів, допомогли відновили помешкання понад двом сотням сімей та обладнати понад 50 громадських просторів.

"Якщо не я, то хто?". Ця фраза стала девізом проєкту. Залучаючи до акцій місцевих мешканців, керівники БУРу прагнуть формувати спільноти, які відчувають відповідальність за село чи місто. І здатні не лише мріяти про кращу Україну, а будувати її своїми руками вже сьогодні.