Один из крупнейших китайских застройщиков, компания Evergrande не смогла расплатиться с процентами по своим долгам и перешла в категорию компаний с "ограниченным дефолтом". Это ситуация, при которой компания не может расплатиться со своими долгами, но вместо того, чтобы объявлять о банкротстве и начать процедуру ликвидации – продолжает работать.

К теме Китай требует от корпораций прекратить роботу с Литвой: что произошло и какие риски существуют

Но, по факту это значит, что компании конец. В результате китайскому правительству пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы отсрочить полный крах компании. Ведь в таком случае, Evergrande потянет за собой на дно всю сферу недвижимости в Китае. Это около 30% ВВП страны.

Что происходит с застройщиками

Здесь напомню, что в Китае в течение нескольких месяцев нарастает настоящий строительный кризис. Сразу 2 крупнейших китайских застройщика, компании Evergrande и Kaisa столкнулись с тем, что попросту не могут обслуживать свои огромные долги.

Одна только Evergrande накопила этих долгов на целых 300 миллиардов долларов. За этими гигантами последовали банкротства и более мелких застройщиков и даже компаний, которые поставляют материалы для строительства.

Смотрите WTF на 24 канале: видео

То есть буквально, пострадал огромные сектор экономики Китая. В итоге цены на недвижимость в Китае продолжают падать, а это значит, что самостоятельно два строительных гиганта никогда свои долги не выплатят.

Власти наконец проснулись

Власти Китая долгое время отнекивались, что это чисто внутренние проблемы компаний. Мол, мы, конечно, можем помочь этим компаниям специалистами и консультациями, но ни на какие выплаты и финансовую помощь надеяться им не стоит.

При этом власти Китая наконец проснулись и всё же прикрыли лавочку дешевого кредитования для строительных компаний. Но это стоило сделать намного раньше.

Читайте также Китайская компания Evergrande объявила дефолт: как это может повлиять на рынок

Ведь сегодняшний крах строительных гигантов напрямую связан с этими кредитами – Evergrande набралось неподъемных государственных кредитов и теперь не может их выплатить.

Что происходит с китайской экономикой

В ноябре, казалось, что ситуация все же идет на поправку, ведь тогда Evergrande смогла выплатить 100 миллионов долга. Но, подошел срок новых выплат в этом месяце и в Evergrande наконец признали – у нас закончились деньги.

И похоже, что дефолт Evergrande запускает процесс проседания китайской экономики. Центральный банк Китая объявил, что вкинет в экономику почти 200 миллиардов долларов из резервов, чтобы смягчить резкий спад на рынке недвижимости.

Кстати Дипломатический бойкот Олимпиады от США: Китай боится эффекта "снежного шара"

С другой стороны нарастает другая проблема. Одновременный крах такого большого количества компаний может перекинуться и на другие сферы экономики Китая, что в результате сильно замедлит рост ВВП страны и только усилит кризис.

При этом федеральная резервная система США ранее предупредила, что такая экономическая нестабильность в Китае может нанести ущерб другим странам, в том числе и самим Штатам.

Какие последствия будут для Китая

На сегодняшний день, китайское правительство заявляет, что во главу они ставят проблему обеспечения людей жильем. То есть государство все же выкупит часть объектов Evergrande, чтобы завершить их строительство и обеспечить вкладчиков квартирами.

При этом проблемы зарубежных инвесторов, которым эти китайские застройщики задолжали денег отходят на второй план. Впоследствии, если проблема с оплатой долгов не будет решена, это также может подорвать доверие к инвестированию Китая. Это чревато тем, что зарубежные инвесторы начнут массово выводить свои деньги из Китая.

И такой затяжной кризис, и неспособность правительства Китая его решить говорит о том, что практика Китая по ориентации экономики на строительный сектор потерпела неудачу.

Стимуляция застройщиков дешевыми кредитами привела к тому, что те безудержно набирали долги, которые не могут теперь выплатить. В итоге, похоже, что первые звоночки затяжного китайского кризиса уже прозвучали.