Следствие утверждает, что чиновник в 2018 году не проверил объемы работ во время строительства 4 казарм в Мариуполе. Он подписал документы об оплате завышенных объемов работ.
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Допустили растрату 11 миллионов
Предприятия-подрядчики эти работы фактически не выполняли. Поэтому экс-военнослужащий допустил растрату бюджетных денег – более 11 миллионов гривен, выделенных на строительство казарм.
Территориальное управление ГБР в Краматорске осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве.
Это уже не первое похожее расследование
В мае 2021 года прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении этого же бывшего чиновника. Его подозревали также в растрате 11 миллионов гривен, выделенных на строительство казарм в Бахмуте.
Судебное разбирательство продолжается.
Строительство казарм / Фото прокуратуры