Следствие утверждает, что чиновник в 2018 году не проверил объемы работ во время строительства 4 казарм в Мариуполе. Он подписал документы об оплате завышенных объемов работ.

Кстати Рада ужесточила ответственность за военные преступления

Допустили растрату 11 миллионов

Предприятия-подрядчики эти работы фактически не выполняли. Поэтому экс-военнослужащий допустил растрату бюджетных денег – более 11 миллионов гривен, выделенных на строительство казарм.

Территориальное управление ГБР в Краматорске осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве.

Это уже не первое похожее расследование

В мае 2021 года прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении этого же бывшего чиновника. Его подозревали также в растрате 11 миллионов гривен, выделенных на строительство казарм в Бахмуте.

Судебное разбирательство продолжается.

Обратите внимание! В Украине будут судить пророссийского боевика, который пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция". Обвинительный акт в отношении него в мае уже направили в суд.



Строительство казарм / Фото прокуратуры