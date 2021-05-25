Слідство стверджує, що посадовець у 2018 році не перевірив обсяги робіт під час будівництва 4 казарм у Маріуполі. Він підписав документи про оплату завищених обсягів робіт.

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Допустили розтрату 11 мільйонів

Підприємства-підрядники ці роботи фактично не виконували. Відтак ексвійськовослужбовець допустив розтрату бюджетних грошей – понад 11 мільйонів гривень, виділених на будівництво казарм.

Територіальне управління ДБР у Краматорську здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Це вже не перше схоже розслідування

У травні 2021 року прокурори САП скерували обвинувальний акт стосовно цього ж колишнього посадовця. Його підозрювали також у розтраті 11 мільйонів гривень, виділених на будівництво казарм у Бахмуті.

Судовий розгляд триває.

Зверніть увагу! В Україні судитимуть проросійського бойовика, який катував полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція". Обвинувальний акт щодо нього у травні вже направили до суду.



Будівництво казарм / Фото прокуратури