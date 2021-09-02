Инвестиции в этот проект превысят 1 миллиард долларов. В 2025 году после завершения первого этапа проекта, согласно планам компании, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высоко конкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Об экологической составляющей компания тоже позаботилась, ведь технология сернокислотного травления, которая существует сейчас, будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты. Она позволит возвращать ее обратно в производство.

Новый цех будет оборудован высокоэффективным газоочистным оборудованием, которое соответствует последним экологическим стандартам как Украины, так и Европы. Это оборудование позволит уменьшить выбросы вредных веществ, они будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

В компании говорят, что экологическое направление остается приоритетным. Несмотря на все сложности в 2020 году, капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные 205 млн долларов, что на 32% выше по сравнению с 2019 годом. Инвестиции в экологические проекты в дальнейшем компания планирует увеличивать.

Напомним, что "Метинвест" также инвестирует в сферу образования. В частности, в Мариуполе в этом году началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника", который примет первых студентов в сентябре 2022 года. Стоимость проекта составляет 30 млн евро.