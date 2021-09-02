Інвестиції у цей проєкт перевищать 1 мільярд доларів. У 2025 році після завершення першого етапу проєкту, згідно з планами компанії, комбінат буде випускати близько 1,2 млн тонн на рік високо конкурентного холоднокатаного і оцинкованого прокату, а також прокату з полімерним покриттям.

Про екологічну складову компанія теж подбала, адже технологія сірчанокислотного травлення, яка існує зараз, буде замінена на соляно-кислотну з установкою регенерації кислоти. Вона дозволить повертати її назад у виробництво.

Новий цех буде обладнаний високоефективним газоочисним обладнанням, яке відповідає останнім екологічним стандартам як України, так і Європи. Це обладнання дозволить зменшити викиди шкідливих речовин, вони будуть в 1,5-3 рази нижче гранично допустимих норм в Україні, а споживання палива знизиться на 20%.

В компанії кажуть, що екологічне спрямування залишається пріоритетним. Попри всі складнощі у 2020 році, капітальні витрати на екологічні проєкти не скоротилися і склали рекордні 205 млн доларів, що на 32% вище в порівнянні з 2019 роком. Інвестиції в екологічні проєкти надалі компанія планує збільшувати.

Нагадаємо, що "Метінвест" також інвестує у сферу світи. Зокрема, в Маріуполі цього року почалося будівництво першого недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка", який прийме перших студентів в вересні 2022 року. Вартість проєкту складає 30 млн євро.