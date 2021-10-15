Соответствующее постановление от 22 сентября опубликовали на правительственном портале. Согласно документу, выборка кредитных денег осуществляется при условии согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, для которой будут строить самолет.

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В постановлении Кабмина отсутствуют ограничения на срок и ставку заимствования. В то же время плата за использование госгарантии определена в 0,001% годовых суммы гарантийных обязательств.

Предложение о предоставлении госгарантии внесло Министерство внутренних дел.

Обратите внимание! Выполнение программы будет контролировать Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Укроборонпром.

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Что этому предшествовало