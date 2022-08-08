"Байракторы" стали легендой нашего сопротивления. Завод по их производству построят. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Читайте также "Вернись живым" и Baykar подписали меморандум о партнерстве

Процесс продолжается

Неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода. Документ отправили на ратификацию. Владелец компании "Байкар" создал свою компанию в Украине, она уже купила земельный участок. Более того, разработали проект самого завода, собираются реализовать его до конца.

Боднар напомнил, что было почти личное обязательство владельцев компании построить завод. На значительной части моделей, которые будут производить на украинском заводе, будут стоять комплектующие нашего производства. По словам посла, это двигатели, другие запчасти, колеса и т.д.

И до войны, и сейчас область оборонных технологий является одним из драйверов наших отношений. Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства,

– заверил Боднар.

Он добавил, что объемы работы, возможно, снизились, но процесс продолжается.

Обратите внимание! В начале февраля министр обороны Алексей Резников анонсировал, что в Украине должен появиться завод, где будут производить беспилотники Bayraktar.

Кстати – путин просит Эрдогана открыть завод Bayraktar в россии: видео