Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА "Новости" со ссылкой на так называемого губернатора оккупированной Запорожской области Евгения Балицкого.

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Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, на Юго-Запад находится, как раз железнодорожный узел, из которого уйдет строительство,

– говорится в сообщении.

Пропагандисты также добавили, что таким образом пытаются решить потребности захватчиков.

"Построив железнодорожную ветвь, хотя бы один путь, без электрической тяги, пусть он будет тепловозным, но мы решим задачу военных", – отметил Балицкий.

Далее оккупант добавил, что железная дорога также должна решить вопрос вывоза зерна, железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые хотят связать с большой землей. Мол, ездить через Крымский мост не только далеко, но и опасно.

По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов.

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