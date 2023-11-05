Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, что взрывы 4 ноября были на базах оккупантов. Накануне чиновник писал, что данные уточняются, пишет 24 Канал.

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Какие последствия взрывов на временно оккупированном Запорожье

Мэр Мелитополя рассказал, что 4 ноября на территории временно оккупированной Запорожской области раздавалась череда взрывов. По словам чиновника, взрывы начались во временно оккупированном Мелитополе.

С утра до обеда 4 ноября прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Из них два – в самом городе, один – в пригороде на севере.

Враг расхваливает свою ПВО и рассказывает, что Мелитополю ничего не угрожает, но это неправда. И вчерашний день (говорится о 4 ноября – 24 Канал) их празднования является тому подтверждением,

– заявил Федоров.

Он добавил, что после Мелитополя "хлопок" раздавался во временно оккупированном Бердянском районе – возле поселков Осипенко и Андреевка – там, где враг концентрировал свою враждебную мощь, своих военных. Ведь после ликвидации оккупантов в Бердянском аэропорту, враги стянули ресурсы ближе к Азовскому морю, чтобы скрыть от ВСУ.

Но не удалось им на этот раз – продолжилась ликвидация вражеских войск. Что касается Мелитополя, то известно, что за городом ликвидировано расположение врага относительно двух взрывов в городе – информация еще уточняется,

– объяснил мэр.

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