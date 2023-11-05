Іван Федоров розповів у ефірі телемарафону, що вибухи 4 листопада були на базах окупантів. Напередодні посадовець писав, що дані уточнюються, пише 24 Канал.

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Які наслідки вибухів на тимчасово окупованому Запоріжжі

Міський голова Мелітополя розповів, що 4 листопада на території тимчасово окупованої Запорізької області лунала черга вибухів. За словами посадовця, вибухи почались в тимчасово окупованому Мелітополі.

Від ранку до обіду 4 листопада пролунали щонайменше 3 вибухи. З них два – у самому місті, 1 – в передмісті на півночі.

Ворог розхвалює свою ППО й розповідає, що Мелітополю нічого не загрожує, але це неправда. І вчорашній день (мовиться про 4 листопада – 24 Канал) їхнього святкування є цьому підтвердженням,

– заявив Федоров.

Він додав, що після Мелітополя "бавовна" лунала в тимчасово окупованому Бердянському районі – біля селищ Осипенко та Андріївка – там, де ворог концентрував свою ворожу міць, своїх військових. Адже після ліквідації окупантів у Бердянському аеропорту вороги стягнули ресурси ближче до Азовського моря, щоб приховати від ЗСУ.

Але не вдалося їм цього разу – тож продовжилась ліквідація ворожих військ. Що стосується Мелітополя, то відомо, що за містом ліквідовано розташування ворога, щодо двох вибухів у місті – інформація ще уточнюється,

– пояснив мер.

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