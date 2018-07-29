Строительство гольф-клуба Дональда Трампа в Шотландии уничтожило природный заповедник

Строительство гольф-клуба президента США Дональда Трампа разрушило хрупкую систему дюн природного заповедника в шотландской области Абердиншир.

Об этом сообщает The Guardian.

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Чтобы получить разрешение на строительство целого жилого комплекса, в котором есть магазин, гостиница, несколько полей для гольфа и спортивных центров Дональд Трамп пообещал выделить как минимум шесть тысяч рабочих мест. Американский президент заверил, что никаких убытков природе возведение его комплекса не несет.

Однако накануне были опубликованы документы природоохранной организации Шотландское природное наследие, которые говорят об обратном.

Строительство нового поля для гольфа включало земляные работы, посадку деревьев, зелени и фарватеров, дренаж, полив и посадку травы. Это повлияло на естественную морфологию дюн и повлияло на природные процессы,

– говорится в докладе организации.

Научный союз планирует направить по адресу правительства Шотландии письмо с требованием проверить, как проводится экспертиза при вынесении решения о выделении территории в заповеднике компании Trump Estate.