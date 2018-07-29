Будівництво гольф-клубу Дональда Трампа у Шотландії знищило природний заповідник

Будівництво гольф-клубу президента США Дональда Трампа зруйнувало крихку систему дюн природного заповідника у шотландській області Абердиншир.

Про це повідомляє The Guardian.

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Щоб отримати дозвіл на будівництво цілого житлового комплексу, в якому є магазин, готель, кілька полів для гольфу та спортивних центрів Дональд Трамп пообіцяв виділити як мінімум шість тисяч робочих місць. Американський президент запевнив, що жодних збитків природі зведення його комплексу не несе.

Однак напередодні було опубліковано документи природоохоронної організації Шотландська природна спадщина говорять про зворотне.

Будівництво нового поля для гольфу включало земляні роботи, посадку дерев, зелені і фарватерів, дренаж, полив і посадку трави. Це вплинуло на природну морфологію дюн і вплинуло на природні процеси,

– сказано в доповіді організації.

Наукова спілка планує направити за адресою уряду Шотландії лист з вимогою перевірити, як проводиться експертиза при винесенні рішення про виділення території в заповіднику компанії Trump Estate.