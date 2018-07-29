Дональд Трамп погрожує зупинити роботу уряду
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що призупинить роботу американського уряду, в тому випадку, якщо демократи відмовляться голосувати за його програму щодо захисту кордонів країни.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
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Ми повинні позбутися від лотереї, затримання, звільнення тощо і нарешті перейти до імміграційної системи, заснованої на заслугах! Нам потрібно, щоб в країну приїжджали видатні люди!
– вважає президент США.
Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що чинне міграційне законодавство США недостатньо захищає громадян.
Джерело: 24 Канал
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