Дональд Трамп погрожує зупинити роботу уряду

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що призупинить роботу американського уряду, в тому випадку, якщо демократи відмовляться голосувати за його програму щодо захисту кордонів країни.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Ми повинні позбутися від лотереї, затримання, звільнення тощо і нарешті перейти до імміграційної системи, заснованої на заслугах! Нам потрібно, щоб в країну приїжджали видатні люди!

– вважає президент США.

Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що чинне міграційне законодавство США недостатньо захищає громадян.