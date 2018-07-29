Дональд Трамп грозит остановить работу правительства
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что приостановит работу американского правительства, в том случае, если демократы откажутся голосовать за его программу по защите границ страны.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Трамп готов ехать к Путину в Москву, – СМИ
Мы должны избавиться от лотереи, задержания, освобождения и т.д. и наконец перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!
– считает президент США.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что действующее миграционное законодательство США недостаточно защищает граждан.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Провез на капоте 60 метров: появились детали смертельного ДТП с участием депутата на Львовщинесегодня, 20:20
-
В аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов из-за зазевавшейся пассажирки: подробностисегодня, 19:25
-
В России на военном параде произошел конфуз: катер ВМФ России врезался в мостсегодня, 18:24
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Последнего соперника Виталия Кличко подстрелили2 сентября 2015 , 23:47
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00