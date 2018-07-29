Дональд Трамп грозит остановить работу правительства

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что приостановит работу американского правительства, в том случае, если демократы откажутся голосовать за его программу по защите границ страны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Мы должны избавиться от лотереи, задержания, освобождения и т.д. и наконец перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!

– считает президент США.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что действующее миграционное законодательство США недостаточно защищает граждан.