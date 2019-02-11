Строительство метро в пригороде Киева: у Кличко рассказали о планах

В КГГА рассказали о перспективах образования Киевской агломерации и какие последствия этот процесс будет иметь для Киева и близлежащих населенных пунктов.

Об этом в интервью изданию 44.ua сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Зачем создавать Киевскую агломерацию? По убеждению столичной власти, объединение столицы с прилегающими территориальными общинами позволит привлечь инвестиции и способствовать экономически-социальному развитию. Городам-спутниками придется поделиться частью полномочий и денег для реализации совместных проектов.

Точной статистикой о том, сколько людей ежедневно приезжают на работу из пригорода в Киев, столичные чиновники не владеют. По приблизительным подсчетам, эта цифра может составлять до 2 миллионов человек в день.

По словам Поворозника, этот ощутимый скачок произошел в течение последних 5 лет, за которые в соседних с Киевом селах были введены в эксплуатацию десятки жилых комплексов.

Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель,

– констатировал чиновник.

Объединение сел и городков вокруг Киева в агломерацию должно заинтересовать инвесторов.

В КГГА предполагают, что инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону, например, Вишневого при условии договора об ассоциации.

Синяя Оболонско-Теремковская линия столичного метрополитена заканчивается в Теремках – примерно за 10 километров от Вишневого.



Схема линий Киевского метрополитена по состоянию на 2018 год

Кроме строительства метро, агломерация также должна была бы сделать для жителей пригорода доступными больницы и детские сады в Киеве – и наоборот.

Диалог о создании агломерации сейчас ведется с городами Борисполь, Буча и Вишневое.

Ранее в КГГА озвучивали намерение создать Киевскую агломерацию до 2025 года, проект которой получил название "Большой Киев".

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