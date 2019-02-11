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      Строительство метро в пригороде Киева: у Кличко рассказали о планах

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      Строительство метро в пригороде Киева: планы КГГА
      Строительство метро в пригороде Киева: планы КГГА / kievpravda.com

      В КГГА рассказали о перспективах образования Киевской агломерации и какие последствия этот процесс будет иметь для Киева и близлежащих населенных пунктов.

      Об этом в интервью изданию 44.ua сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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      Зачем создавать Киевскую агломерацию? По убеждению столичной власти, объединение столицы с прилегающими территориальными общинами позволит привлечь инвестиции и способствовать экономически-социальному развитию. Городам-спутниками придется поделиться частью полномочий и денег для реализации совместных проектов.

      Точной статистикой о том, сколько людей ежедневно приезжают на работу из пригорода в Киев, столичные чиновники не владеют. По приблизительным подсчетам, эта цифра может составлять до 2 миллионов человек в день.

      По словам Поворозника, этот ощутимый скачок произошел в течение последних 5 лет, за которые в соседних с Киевом селах были введены в эксплуатацию десятки жилых комплексов.

      Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель,
      – констатировал чиновник.

      Объединение сел и городков вокруг Киева в агломерацию должно заинтересовать инвесторов.

      В КГГА предполагают, что инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону, например, Вишневого при условии договора об ассоциации.

      Синяя Оболонско-Теремковская линия столичного метрополитена заканчивается в Теремках – примерно за 10 километров от Вишневого.

      метро Київ карта
      Схема линий Киевского метрополитена по состоянию на 2018 год

      Кроме строительства метро, агломерация также должна была бы сделать для жителей пригорода доступными больницы и детские сады в Киеве – и наоборот.

      Диалог о создании агломерации сейчас ведется с городами Борисполь, Буча и Вишневое.

      Ранее в КГГА озвучивали намерение создать Киевскую агломерацию до 2025 года, проект которой получил название "Большой Киев".

      Что известно о продлении Сырецко-Печерской ветки метро, читайте в материале: Когда поедет метро на Виноградарь и что известно про новые станции.

      Пройдите тест: Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева Строительство КГГА Метро
      Источник: 24 Канал
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