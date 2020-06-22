Госпогранслужба Украины, подконтрольная МВД Арсену Авакову, просит у правительства выделить на проект "Стена" на украинско-российской границе еще 4,5 миллиарда долларов. Это при том, что уже готова почти половина "стены", на которую выделили 1,7 миллиарда гривен.

Потребность в дополнительных деньгах ГНСУ указала в своей объяснительной записке Кабинету Министров Украины, пишет организация StateWatch.

К слову Пограничники рассказали о готовности "стены" на границе с Россией

Кроме дополнительных денег, меняется и дата окончания строительства проекта. Сначала это должны были сделать в 2021 году. Теперь Госпогранслужба хочет время вплоть до 2025 года.

Интересно, что первые 40% стены построили всего за 1,7 миллиарда гривен. Это означает, что условно стоимость 1% "стены" составляла 42,5 миллиона гривен.

Теперь чтобы достроить оставшиеся 60%, ГНСУ просит 4,5 миллиарда гривен. Соответственно условная стоимость 1% сооружения резко возросла до 75 миллионов гривен. То есть на 22,5 миллиона гривен больше.

Относительно того, почему возросла стоимость этого проекта, пограничники объясняют, что, мол, "выросла стоимость строительных материалов и оплата труда строителей".

Как в дальнейшем планируют достраивать "стену":

в 2020 – 2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021 – 2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022 – 2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Проект "Стена": коротко