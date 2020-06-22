Стройматериалы подорожали: у Авакова просят еще почти 5 миллиардов на проект "Стена"
Госпогранслужба Украины, подконтрольная МВД Арсену Авакову, просит у правительства выделить на проект "Стена" на украинско-российской границе еще 4,5 миллиарда долларов. Это при том, что уже готова почти половина "стены", на которую выделили 1,7 миллиарда гривен.
Потребность в дополнительных деньгах ГНСУ указала в своей объяснительной записке Кабинету Министров Украины, пишет организация StateWatch.
К слову Пограничники рассказали о готовности "стены" на границе с Россией
Кроме дополнительных денег, меняется и дата окончания строительства проекта. Сначала это должны были сделать в 2021 году. Теперь Госпогранслужба хочет время вплоть до 2025 года.
Интересно, что первые 40% стены построили всего за 1,7 миллиарда гривен. Это означает, что условно стоимость 1% "стены" составляла 42,5 миллиона гривен.
Теперь чтобы достроить оставшиеся 60%, ГНСУ просит 4,5 миллиарда гривен. Соответственно условная стоимость 1% сооружения резко возросла до 75 миллионов гривен. То есть на 22,5 миллиона гривен больше.
Относительно того, почему возросла стоимость этого проекта, пограничники объясняют, что, мол, "выросла стоимость строительных материалов и оплата труда строителей".
Как в дальнейшем планируют достраивать "стену":
- в 2020 – 2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;
- в 2021 – 2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;
- в 2022 – 2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.
Проект "Стена": коротко
- Он предусматривает создание стены вдоль всей украинско-российской границы. Также украинские территории планируют отгородить от непризнанного Приднестровья.
- Идея возникла после начала российско-украинской войны, а ее авторами были сначала бизнесмен и экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский, а впоследствии премьер Арсений Яценюк и глава МВД Арсен Аваков. Из них всех у власти сейчас остался только последний, который сейчас и контролирует ГНСУ, выполняющий проект.
- Строительство "стены" началось в 2015 году. К слову, по состоянию на май 2020 года завершили 40% строительства сооружения. На это потратили 5 лет и 1,7 миллиарда гривен. Общая сумма проекта сначала оценивалась в 4 миллиарда, а теперь в более 6 миллиардов.