Держприкордонслужба України, підконтрольна МВС Арсена Авакова, просить в уряду виділити на проєкт "Стіна" на українсько-російському кордоні ще 4,5 мільярда доларів. Це при тому, що вже готова майже половина "стіни", на що виділили 1,7 мільярда гривень.

Про потребу в додаткових грошах ДПСУ вказала у своїй пояснювальній записці Кабінету Міністрів України, пише організація StateWatch.

До слова Прикордонники розповіли про готовність "стіни" на кордоні з Росією

Крім додаткових грошей, змінюється й дата завершення будівництва проєкту. Спершу це мали зробити у 2021 році. Тепер Держприкордонслужба хоче час аж до 2025 року.

Цікаво, що перші 40% стіни збудували всього за 1,7 мільярда гривень. Це означає, що умовно вартість 1% "стіни" становила 42,5 мільйона гривень.

Тепер щоб добудувати решту 60%, ДПСУ просить 4,5 мільярда гривень. Відповідно умовна вартість 1% споруди різко зросла до 75 мільйонів гривень. Тобто на 22,5 мільйона гривень більше.

Щодо того, чому зросла вартість цього проєкту, прикордонники пояснюють, що, мовляв, "зросла вартість будівельних матеріалів й оплата праці будівельників".

Як у подальшому планують добудовувати "стіну":

у 2020 – 2021 роках – у межах Харківської й Луганської областей;

у 2021 – 2022 роках – у межах Луганської й Сумської областей;

у 2022 – 2025 роках – у межах Сумської, Чернігівської й Одеської областей.

Проєкт "Стіна": коротко