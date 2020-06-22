Будматеріали подорожчали: в Авакова просять ще майже 5 мільярдів на проєкт "Стіна"
Держприкордонслужба України, підконтрольна МВС Арсена Авакова, просить в уряду виділити на проєкт "Стіна" на українсько-російському кордоні ще 4,5 мільярда доларів. Це при тому, що вже готова майже половина "стіни", на що виділили 1,7 мільярда гривень.
Про потребу в додаткових грошах ДПСУ вказала у своїй пояснювальній записці Кабінету Міністрів України, пише організація StateWatch.
До слова Прикордонники розповіли про готовність "стіни" на кордоні з Росією
Крім додаткових грошей, змінюється й дата завершення будівництва проєкту. Спершу це мали зробити у 2021 році. Тепер Держприкордонслужба хоче час аж до 2025 року.
Цікаво, що перші 40% стіни збудували всього за 1,7 мільярда гривень. Це означає, що умовно вартість 1% "стіни" становила 42,5 мільйона гривень.
Тепер щоб добудувати решту 60%, ДПСУ просить 4,5 мільярда гривень. Відповідно умовна вартість 1% споруди різко зросла до 75 мільйонів гривень. Тобто на 22,5 мільйона гривень більше.
Щодо того, чому зросла вартість цього проєкту, прикордонники пояснюють, що, мовляв, "зросла вартість будівельних матеріалів й оплата праці будівельників".
Як у подальшому планують добудовувати "стіну":
- у 2020 – 2021 роках – у межах Харківської й Луганської областей;
- у 2021 – 2022 роках – у межах Луганської й Сумської областей;
- у 2022 – 2025 роках – у межах Сумської, Чернігівської й Одеської областей.
Проєкт "Стіна": коротко
- Він передбачає створення муру уздовж усього українсько-російського кордону. Також українські території планують відгородити від невизнаного Придністров'я.
- Ідея виникла після початку російсько-української війни, а її авторами були спершу бізнесмен і тогочасний голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський, а згодом прем'єр Арсеній Яценюк і глава МВС Арсен Авакова. З них усіх при владі нині залишився лише останній, який нині й контролює ДПСУ, що виконує проєкт.
- Будівництво "стіни" розпочалося у 2015 році. До слова, станом на травень 2020 року завершили 40% будівництва споруди. На це витратили 5 років і 1,7 мільярда гривень. Загальна сума проєкту спершу оцінювалася в 4 мільярди, а тепер у понад 6 мільярдів.