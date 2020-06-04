Станом на травень 2020 року зведення "стіни" на кордоні з Росією завершено на 40%. За 5 років будівництва на цей проєкт з держбюджету виділили 1,7 мільярда гривень, а за першу половину 2020 року – понад 53 мільйони гривень.

Дані про результати укріплення українсько-російського кордону Держприкордонслужба надала на запит аналітиків State Watch.

До слова Сигарети з Росії на понад мільйон гривень: нелегальний склад виявили на Харківщині

Всього на 2020 рік передбачено виділення 400 мільйонів гривень на реалізацію проєкту "Стіна". Він фінансується за державною програмою про зміцнення кордону.

Добудувати "стіну" спершу планували у 2018 році, але потім завершення будівництва перенесли на 2021 рік. Втім цього року знову виникли проблеми – через фінансову кризу виникли проблеми з фінансуванням.

Тепер завершення проєкту знову мають відтермінувати, але цього разу аж на 4 роки – до 2025-го. Проєкт такого розпорядження зараз перебуває на розгляді Кабінету Міністрів України.



Дані про "стіну" на кордоні з Росією / відповідь на запит State Watch

Проєкт "Стіна": коротко

Він передбачає створення муру уздовж усього українсько-російського кордону. Ідея виникла після початку російсько-української війни, а її авторами були спершу бізнесмен і тогочасний голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський, а згодом прем'єр Арсеній Яценік і глава МВС Арсен Авакова. З них усіх при владі нині залишився лише останній.

Будівництво "стіни" розпочалося у 2015 році. До слова, станом на квітень 2019 року завершили 30% будівництва споруди. Тобто за рік звели ще 10%. Загальна сума проєкту оцінюється в 4 мільярди гривень.