В своем письме военной прокуратуре Севастополя, Комитета солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека родители солдат сообщили, что их до сих пор не перевели на сушу – вопреки обещаниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва"

Строковики из "Москвы" продолжают служить на корабле

По данным авторов письма, их удерживают на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросы утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

Есть информация от военнослужащих о дальнейшем выходе в море для участия в войне против Украины сторожевого корабля "Ладный" примерно 30 июня. Просим провести проверку по поводу возможного участия этого корабля с экипажем, в составе которого находятся военнослужащие срочной службы,

– говорится в письме родителей.

Они также отметили, что сейчас на корабле находятся 49 срочников из крейсера "Москва". Большинство из них не хочет снова участвовать в военных действиях.

"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в специальной военной операции (войне против Украины – ред.) на крейсере "Москва", они получили боевые психические травмы в результате катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение для участия в боевых действиях тех, кто пережил психологически травмирующую ситуацию", – добавили родители.

Ложь россиян о срочниках в войне против Украины

7 марта президент России Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал, что не будет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов.

9 марта Министерство обороны РФ признало , что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы. И пообещали, что это больше не повторится. Матери российских солдат рассказали, что не знали, где их сыновья, когда их отправили на войну в Украину.

6 мая отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и сник после его потопления, опубликовал ответ от прокуратуры РФ, в котором сообщается, что корабль не участвовал в войне против Украины, и где его сын – не знают.

Не упустите – потери врага по состоянию на 19 июня: смотрите видео