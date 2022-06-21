У своєму листі до військової прокуратури Севастополя, Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини батьки солдатів повідомили, що їх досі не перевели на сушу – всупереч обіцянкам.

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Строковики з "Москви" продовжують служити на кораблі

Наразі, за даними авторів листа, їх утримують на сторожовому кораблі "Ладний", який було введено в експлуатацію у 1981 році. Рідні матросів стверджують, що корабель потребує ремонту та не дуже придатний для походів.

Є інформація від військовослужбовців про подальший вихід у море для участі у війні проти України сторожового корабля "Ладний" приблизно 30 червня. Просимо провести перевірку щодо можливої ​​участі цього корабля з екіпажем, у складі якого перебувають військовослужбовці термінової служби,

– йдеться у листі батьків.

Вони також зазначили, що зараз на кораблі перебувають 49 строковиків з крейсера "Москва". Більшість з них не хоче знову брати участь у військових діях.

"Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні в спеціальній воєнній операції (війні проти України – ред.) на крейсері "Москва", вони отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення для участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію", – додали батьки.

Брехня росіян про строковиків у війні проти України

7 березня президент Росії Володимир Путін звернувся до російських жінок і пообіцяв їм, що не буде задіювати у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.

9 березня Міністерство оборони РФ визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби. І пообіцяли, що цього більше не повториться. Матері російських таких солдатів розповіли, що не знали, де їхні сини, коли їх відправили на війну в Україну.

6 травня батько російського солдата-строковика Єгора Шкребця, який проходив службу на крейсері "Москва" і з ник після його потоплення, опублікував відповідь від прокуратури РФ, в якій повідомляється, що корабель не брав участі у війні проти України, і де його син – не знають.

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