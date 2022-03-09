Окупанти з перших днів впевнено заявляли, що у війні проти України беруть участь лише ті, хто служить за контрактом. Але дані українських військових вказували на інше. В полон потрапляли ті окупанти, які перебували на строковій службі в російській армії. Ще чимало строковиків загинуло.

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Деякі з полонених переконували, що перед відправкою до України їх змушували підписати контракт. Так вони зі строковиків перетворювалися на контрактників. Також були свідчення, що контракти підписали за них без їх згоди.

На всеросійському рівні використання строковиків ще можна було приховати через суцільну цензуру в ЗМІ. Але на місцевому рівні про використання строковиків стало відомо – полонені почали дзвонити додому, а вже родичі підіймати це питання.

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Зважаючи, що напруга в російському суспільстві зростає, військове керівництво було змушене визнати, що у війні проти України таки використали строковиків. Доручили цю роль Ігорю Конашенкову – речнику російського міноборони.

У тому, що виявили російських строковиків у війні, він звинуватив українську диверсійно-розвідувальну групу. Та нібито нападала на один з підрозділів російських військ, захопивши полонених. І серед них виявили строковиків.

Також представник країни-окупанта пригрозив, що зроблять все можливе, щоб повернути полонених додому.