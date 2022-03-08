Доказом чергової брехні Путіна є історія російського полоненого Дамура Мустафаєва. Відео із ним уперше з'явилося в телеграм-каналі "Шукай своїх", де Україна публікує дані про окупантів, що потрапили в полон.

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У ролику солдат розповідає, що нібито мав їхати на "навчання", але натомість його "обманом" відправили на війну в Україну. Окупант потрапив у полон, коли його танк зламався на території Чернігівської області.

Ролик із зізнанням солдата побачив його батько – Собіржон Мустафаєв. У коментарі виданню "Медуза" він підтвердив, що його син мав бути на строковій службі, а на контракт він не йшов.

Зізнання полоненого Дамура Мустафаєва: дивіться відео

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