Про це повідомляє одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук.

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Полонених "освободителей" вже майже 3000. Буде кому відновлювати зруйновані мости,

– йдеться у описі до відео.

Раніше Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївщини із проханням зібрати покришки від авто на кожному перехресті міста та підпалити їх в разі вторгнення ворожої техніки. Таким чином містяни можуть обмежити видимість окупантам, які й без цього погано орієнтуються в місцевості.

Дивіться відео із захопленими окупантами:

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