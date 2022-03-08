За його словами, він має бойове завдання, яке не несе великих ризиків.

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"Мені потрібні покришки на кожному перехресті міста. Якщо техніка прорветься у якомусь напрямку, буде завдання вийти й підпалити цю покришку, щоб був дим для обмеження видимості", – зазначив Віталій Кім.

За його словами, оскільки окупанти не знають міста, боятися заходити, а в полі плутаються, мов кошенята. Тому їх можна зупинити димом та розстрілом.

"Ворог перегруповується та збирається атакувати місто великими силами. У них завдання взяти місто за будь-яку ціну. Наваляємо їм. Ми маємо бути готові по-максимуму й тоді вони нічого не зроблять", – додав Віталій Кім.

Дивіться прохання Віталія Кіма:

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