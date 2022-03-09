Економічний експерт Андрій Длигач оприлюднив інфографіку, на якій зображено залишки сил окупантів станом на 9 березня. Експерти графічно показали, скільки було сил противника на початку вторгнення та порівняли їх втрати на нинішню дату.

Ресурси, які залишились (жива сила та техніка) можуть бути використані в продовженні агресії проти України. І ці сили ще значні – їх значно більше, ніж втрати. Тому, попри затишшя в активних бойових діях, розслаблятися не варто.

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Втім, в авангарді наступу були краще навчені війська, тому ті, що залишилися, окрім моральної деградації, мабуть, мають гіршу бойову кваліфікацію. Тому, за оцінками експертів, критичну масу ворога знищено. Україна переможе.

У таблиці світло-сірим кольором позначена мінімальна оцінка військ рф, задіяних у війні. Темно-сіра – максимальна оцінка (або те, що ще може бути підтягнуте). Червона зона – знищене. Відсоток – від максимального показника.