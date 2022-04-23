Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, подобные изменения происходят после любой мировой войны. Однако каждый раз именно государство-победитель определяет структуру нового мирового порядка.

После этой войны одним из первых, если не первым государством-победителем, будет Украина,

– подчеркнул публицист.

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона несет значительные потери. По состоянию на 23 апреля, на войне погибли не менее 21 600 русских оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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