Слезоточивый газ и разбитые окна: в Монреале студенческие протесты переросли в столкновения

Об этом сообщает CBC.

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Почему студенты вышли на протест в Монреале?

Акция состоялась в пятницу, 13 ноября, и стала завершением пятидневного протестного движения. Ее организовала Коалиция сопротивления за единство студенческих профсоюзов (CRUES).

Тысячи студентов и их сторонников прошли по улицам города, требуя увеличить финансирование образования и улучшить условия обучения. Они также выступили против правительственных мер жесткой экономии и роста цен на жилье, продукты и образование.

В Канаде студенты протестовали против удорожания образования: смотрите видео

Участники акции заявляли, что министерство образования Квебека на протяжении многих лет недофинансируется, а это негативно сказывается на качестве обучения. Некоторые протестующие также призвали пересмотреть программу финансовой помощи студентам, ведь из-за удорожания жизни им приходится больше работать или переходить на обучение за совместительством.

Один из студентов Университета Конкордия по имени Джеймс рассказал, что уже замечает ухудшение качества образования.

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Возьмем, к примеру, Конкордию: мы наблюдаем стремительное увеличение количества студентов в группах, рост соотношения "студент к преподавателю", сокращение выбора учебных курсов, а университет начинает массово увольнять преподавателей, что оставляет большие пробелы в учебных программах. Эти резкие меры по экономии средств на самом деле ухудшают качество образования, которое мы получаем. Но, конечно, стоимость обучения остается на том же уровне или, по сути, растет– сказал он.

Протест начался около 14:00 возле площади Виктория в Монреале. Впоследствии столкновения вспыхнули на перекрестке улиц Виже и Сен-Александр. По данным полиции, отдельные участники демонстрации бросали камни и другие предметы в правоохранителей. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и начали разгонять толпу.

Полиция Монреаля применила слезоточивый газ / CTV News

В ходе акции также были повреждены несколько зданий и автомобилей. В частности, протестующие разбили окна в здании Всемирного торгового центра и других сооружениях в центре города и районе Старого Монреаля.

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Пресс-секретарь полиции Монреаля Каролин Шеврефилс сообщила, что правоохранители задержали трех человек за нападения на полицейских. Всего полиция зафиксировала восемь случаев вандализма в отношении зданий или транспортных средств. По данным правоохранителей, в результате столкновений никто не пострадал.

Министр высшего образования Квебека Элси Лефевр и министр внутренней безопасности Ги-младший Лапуант заявили, что студенческое движение заслуживает того, чтобы его выслушали и уважали.

Диалог и свобода выражения мнений являются неотъемлемыми элементами демократического общества. В то же время следует четко проводить разграничение между законными студенческими акциями и актами насилия или вандализма. Недопустимо, чтобы кто-то использовал это движение для совершения актов вандализма или разрушений, тем самым ставя под угрозу чувство безопасности мирных демонстрантов. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией– заявила Лефевр.

Напомним, в Испании 11 ноября состоялась всеобщая забастовка, которая объединил около 4 миллионов человек против роста стоимости жилья. Массовая акция протеста парализовала работу транспорта и предприятий в крупнейших городах.