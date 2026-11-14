Сльозогінний газ і розбиті вікна: у Монреалі студентські протести переросли в сутички

Про це повідомляє CBC.

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Чому студенти вийшли на протест у Монреалі?

Акція відбулася у п'ятницю, 13 листопада, і стала завершенням п'ятиденного протестного руху. Її організувала Коаліція опору за єдність студентських профспілок (CRUES).

Тисячі студентів та їхніх прихильників пройшли вулицями міста, вимагаючи збільшити фінансування освіти та поліпшити умови навчання. Вони також виступили проти урядових заходів жорсткої економії та зростання цін на житло, продукти й освіту.

У Канаді студенти протестували проти дорожчання освіти: дивіться відео

Учасники акції заявляли, що міністерство освіти Квебеку роками недофінансовується, а це негативно впливає на якість навчання. Деякі протестувальники також закликали переглянути програму фінансової допомоги студентам, адже через подорожчання життя їм доводиться більше працювати або переходити на навчання за сумісництвом.

Один зі студентів Університету Конкордія на ім'я Джеймс розповів, що вже помічає погіршення якості освіти.

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Візьмемо, наприклад, Конкордію: ми спостерігаємо стрімке збільшення кількості студентів у групах, зростання співвідношення "студент до викладача", скорочення вибору навчальних курсів, а університет починає масово звільняти викладачів, що залишає великі прогалини в навчальних програмах. Ці різкі заходи з економії коштів насправді погіршують якість освіти, яку ми отримуємо. Але, звісно, вартість навчання залишається на тому ж рівні або, насправді, зростає– сказав він.

Протест розпочався близько 14:00 біля площі Вікторія у Монреалі. Згодом сутички спалахнули на перехресті вулиць Віже та Сен-Олександр. За даними поліції, окремі учасники демонстрації кидали каміння та інші предмети в правоохоронців. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і почали розганяти натовп.

Монреальська поліція застосувала сльозогінний газ / CTV News

Під час акції також пошкодили кілька будівель і автомобілів. Зокрема, протестувальники розбили вікна у будівлі Всесвітнього торгового центру та інших спорудах у центрі міста й районі Старого Монреаля.

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Речниця поліції Монреаля Каролін Шеврефілс повідомила, що правоохоронці затримали трьох людей за напади на поліцейських. Загалом поліція зафіксувала вісім випадків вандалізму щодо будівель або транспортних засобів. За даними правоохоронців, унаслідок сутичок ніхто не постраждав.

Міністерка вищої освіти Квебеку Елсі Лефевр та міністр внутрішньої безпеки Гі-молодший Лапуант заявили, що студентський рух заслуговує на те, щоб його вислухали та поважали.

Діалог і свобода вираження поглядів є невід'ємними елементами демократичного суспільства. Водночас слід чітко розмежовувати законні студентські акції та акти насильства чи вандалізму. Неприпустимо, щоб хтось використовував цей рух для вчинення актів руйнування чи вандалізму, тим самим ставлячи під загрозу почуття безпеки мирних демонстрантів. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією– заявила Лефевр.

Нагадаємо, в Іспанії 11 листопада відбувся загальний страйк, який об'єднав близько 4 мільйонів людей проти зростання вартості житла. Масова акція протесту паралізувала роботу транспорту та підприємств у найбільших містах.