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      Студентки на камеру топили котят в колодце: реакция семьи и зоозащитников

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      В Сумах две студентки училища на камеру утопили в колодце котят. Весь процесс засняли, а видео выложили на своей странице в Инстаграм. Это изрядно возмутило горожан и защитников животных. Последние даже устроили пикет под стенами училища, где учатся подруги.

      Видео, на котором две девушки, смеясь, топят котов, моментально разлетелось по соцсетям. Самих девушек быстро нашли в Инстаграм. Диане и Юле по 15 лет и они студентки Сумского училища строительства и дизайна.

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      Возмущенные защитники животных сразу же устроили пикет под учебным заведением. "Эта проблема, возможно, и зародилась в семье этих детей, но она не была идентифицирована ни на уровне школы, ни на уровне училища. То есть психологи, директор, как мы считаем, в этом виноваты", – рассказал организатор акции Георгий Воронин.

      Зоохасники
      Пикет зоозащитников

      Руководство училища оправдывалось, что девушки лишь месяц у них учатся, поэтому изучить их в совершенстве не успели. Хотя сам факт насилия осуждают.

      Это ненормально. Это нас всех очень поразило. Сначала мы их ждем в учебном заведении, их родителей. Будем общаться, действительно ли это они сделали, а уже потом будем принимать решение. И проводить соответствующую работу,
      – сообщила заместитель директора Сумского училища строительства и дизайна Виктория Ткаченко.

      Одногруппники девушек говорят, что они мало с кем общались, всегда ходили вместе и часто вели себя странно. "Мы видели видео, где они на уроке снимали видео непристойного характера. Где они отодвигали кофту и показывали грудь", – вспомнила студентка Анастасия.

      В селе, где происходили события, знают одну из девушек, ведь здесь живут родственники Дианы. Вспомнили, что маму девушки не видели уже несколько лет, ее воспитывает тетя. У девушки еще есть родной брат, который встретил нас бранью и камнями.

      Будинок
      Дом семьи Дианы

      Между тем, возле колодца, в котором и топили котят, работали следователи и работники предприятия по добросовестности. По факту жестокого обращения с животными полиция начала уголовное производство. Девушкам может грозить до 8 лет за решеткой.

      blog_ava
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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Сумы Мир животных
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