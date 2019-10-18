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      Студентки на камеру топили кошенят в криниці: реакція родини та зоозахисників

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      У Сумах двоє студенток училища на камеру потопили у криниці кошенят. Весь процес зафільмували, а відео виклали на своїй сторінці в Інстаграм. Це неабияк обурило містян і захисників тварин. Останні навіть влаштували пікет під стінами училища, де навчаються подруги.

      Відео, на якому двоє дівчат, сміючись, топлять котів, моментально розлетілося по соцмережах. Самих дівчат швидко знайшли в Інстаграм. Діані та Юлі по 15 років й вони студентки Сумського училища будівництва та дизайну.

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      Обурені захисники тварин одразу ж влаштували пікет під навчальним закладом. "Ця проблема, можливо, і зародилася в родині цих дітей, але вона не була ідентифікована ні на рівні школи, ні на рівні училища. Тобто психологи, директор, як ми вважаємо, в цьому винні" – розповів організатор акції Георгій Воронін.

      Зоохасники
      Пікет зоозахисників

      Керівництво училища виправдовувалося, що дівчата лише місяць у них навчаються, тому вивчити їх досконало не встигли. Хоча сам факт насильства засуджують.

      Це ненормально. Це нас усіх дуже вразило. Спочатку ми їх чекаємо до навчального закладу, їх батьків. Будемо спілкуватися, чи дійсно це вони зробили, а вже потім будемо приймати рішення. І проводити відповідну роботу,
      – повідомила заступниця директора Сумського училища будівництва та дизайну Вікторія Ткаченко.

      Одногрупники дівчат кажуть, що вони мало з ким спілкувалися, завжди ходили разом і часто поводили себе дивно. "Ми бачили ще відео, де вони на уроці знімали відео непристойного характеру. Де вони відсовували кофту та показували груди", – пригадала студентка Анастасія.

      У селі, де відбувалися події, знають одну з дівчат, адже тут живуть родичі Діани. Пригадали, що маму дівчини не бачили вже кілька років, її виховує тітка. У дівчини ще є рідний брат, який зустрів нас лайкою та камінням.

      Будинок
      Будинок родини Діани

      Тим часом, біля криниці, в якій і топили кошенят, працювали слідчі та працівники підприємства з доброустрою. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція почала кримінальне провадження. Дівчатам може загрожувати до 8 років за ґратами. 

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Світ тварин Суми Діти і неповнолітні
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