Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал в интервью 24 Канала, что нужно делать в случае, если студенту пришла повестка.

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Если студенту пришла повестка, нужно все равно прибыть в ТЦК и СП. Ему нужно подать справку о причислении в ВУЗ и заявление о предоставлении отсрочки. ТЦК и СП должны уже официально предоставить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Какие документы нужны студенту для получения отсрочки

Для получения отсрочки студенту нужно предоставить справку из учебного заведения, студенческий билет, если таковой есть и документы в подтверждение аккредитации учебного заведения, если это, например, частное учебное заведение.

Документы, необходимые студентам для посещения ТЦК и СП:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.

Что делать, если студенту отказали в отсрочке

Если студенту по непонятным причинам отказали в предоставлении отсрочки и вручили повестку для присоединения к конкретной воинской части, нужно сразу жаловаться в ТЦК и СП высшего уровня, в частности, в областные или в Киев ТЦК и СП.

В общем, здесь нужно очень четко отстаивать свою позицию, поскольку уже после мобилизации увольнения по этому основанию фактически будет невозможным. По поводу горячей линии Минобороны, то здесь, к сожалению, сложилась ситуация "люди жалуются, власть разводит руками", поэтому рассчитывать на горячую линию особо не стоит,

– сказал юрист.

Он также отметил, что студента могут направить на медицинское освидетельствование и это нормально.