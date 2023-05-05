Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП. Об этом в интервью 24 Каналу заявил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Что известно о прохождении ВЛК для студентов

Студенты при желании получить отсрочку проходят ВЛК. Каждый осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям и врачами других специальностей.

Повторное медицинское освидетельствование военнообязанных, находящихся в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных пригодными к военной службе или непригодными к военной службе в мирное время по состоянию здоровья, проводится один раз в 5 лет,

– отметил юрист.

Студенты каких учебных заведений имеют отсрочку

Главное условие – студенты должны быть на дневной или дуальной форме обучения. Отсрочка распространяется:

на получателей профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.

Кто имеет отсрочку во время учебы: